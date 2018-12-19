Трассу Екатеринбург – Тюмень закроют на пять ночей из-за ремонта

На 15-м км трассы Р-351 Екатеринбург – Тюмень в период с 21 по 25 декабря будет введено ограничение движения в ночное время. Об этом Накануне.RU сообщили в ФКУ "Уралуправтодор".

Трассу будут закрывать в связи с проведением работ по монтажу балок пролетного строения путепровода. Планируется полное закрытие движения в сторону Екатеринбурга по следующему графику:

- с 01.00 до 02.30 – закрытие движения;

- с 02.30 до 03.30 – временное открытие движения;

- с 03.30 до 05.00 – закрытие движения;

- с 05.00 – открытие движения.

На месте будет работать регулировщик, который направит транспортные средства в объезд, который организуют через ЕКАД.