19 Декабря 2018
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Общество Свердловская область Уральский ФО

Трассу Екатеринбург – Тюмень закроют на пять ночей из-за ремонта

На 15-м км трассы Р-351 Екатеринбург – Тюмень в период с 21 по 25 декабря будет введено ограничение движения в ночное время. Об этом Накануне.RU сообщили в ФКУ "Уралуправтодор".

Трассу будут закрывать в связи с проведением работ по монтажу балок пролетного строения путепровода. Планируется полное закрытие движения в сторону Екатеринбурга по следующему графику:

- с 01.00 до 02.30 – закрытие движения;

- с 02.30 до 03.30 – временное открытие движения;

- с 03.30 до 05.00 – закрытие движения;

- с 05.00 – открытие движения.

На месте будет работать регулировщик, который направит транспортные средства в объезд, который организуют через ЕКАД.

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Трассу Екатеринбург – Тюмень закроют на пять ночей из-за ремонта

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Теги: трасса, ограничение движения, Екатеринбург-Тюмень, автомобилисты



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