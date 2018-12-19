Депутатом Челябинской гордумы стала руководитель молодежного отдела движения "Соцгород"

Совет депутатов Металлургического района делегировал в Челябинскую городскую думу руководителя молодежного отдела движения "Соцгород" Юлию Животко. Она займет место Леонида Лопатина, сложившего полномочия в ноябре, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городского парламента.

Юлия Животко вошла в основной состав комиссии гордумы по градостроительству и землепользованию, а также в дополнительный состав комиссии по социальной политике.

Добавим, что Леонид Лопатин сложил полномочия по собственному желанию.