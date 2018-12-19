Трамвай переполнен! PR-акция Высокинского в общественном транспорте обернется высадкой журналистов?

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский 20 декабря протестирует новые трамваи, которые уже начали обкатывать в городе. Планируется, что такая экскурсия пройдёт в кругу журналистов, вот только в мэрии уже заявляют, что мест хватает не всем.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города, "мест совсем нет". Там не обещают, что все журналисты смогут принять участие в мероприятии. Не исключено, что PR-блок мэрии изначально желал видеть ограниченный круг СМИ, ведь представители прессы не получили ни анонса, ни пресс-релиза. Однако если верить заявлениям мэрии, то акция Высокинского пройдет в битком набитом вагоне с имитацией реальных условий работы общественного транспорта в часы пик, возможно, кого-то из "лишних" журналистов даже высадят на ближайшей остановке.

Напомним, что для обновления трамвайного парка Екатеринбурга в текущем году из муниципального бюджета выделено 6 млн руб., из областного - 71 млн руб., эти средства уже направлены на покупку пяти новых вагонов. Таким образом, на закупку пяти единиц городского транспорта выделено 77 млн руб. или 15,4 млн за один вагон. Мэрия при выборе моделей трамваев остановилась на продукции завода "Уралтрансмаш" корпорации "Уралвагонзавод".