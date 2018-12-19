В Екатеринбурге дольщики ЖК "Кольцовский" получили ключи от долгожданных квартир

Дольщики проблемного ЖК "Кольцовский" наконец-то получили ключи от долгожданных квартир в Екатеринбурге. Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, торжественная церемония прошла сегодня, 19 декабря.

Отметим, что на протяжении нескольких лет дом являлся "проблемным" объектом строительства.

Напомним, что пострадало 145 человек. Строительство ЖК "Кольцовский" было начато в IV квартале 2012 года с установленным сроком его завершения во II квартале 2015 года. Но до 2015 года застройщик присвоил все деньги пайщиков в размере свыше 18,4 млн руб.

С целью завершения строительства был определен новый инвестор – ГК "Принцип".

Ранее Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил бывшего застройщика ООО АН "Базис" к семи годам колонии общего режима за растрату денег пайщиков ЖК "Кольцовский" и злоупотребление полномочиями.

Напомним, что пайщики выходили на голодовку. Люди больше двух недель жили в палатках у строящегося дома. Также проводились митинги и пикеты.