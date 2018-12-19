19 Декабря 2018
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Происшествия Челябинская область

На Южном Урале экс-главу поселения приговорили к условному сроку за превышение должностных полномочий

Бывшего главу Ункурдинского сельского поселения Нязепетровского района приговорили к 4 годам 7 месяцам лишения свободы условно за превышение должностных полномочий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Экс-глава незаконно передал две муниципальные квартиры в собственность третьих лиц, которые не имели права на получение жилья. Муниципальному образованию был причинен ущерб в размере более 670 тыс. рублей.

В 2015 год экс-глава незаконно перевел нежилое здание бывшей школы в статус жилого многоквартирного дома, в котором по документам было образовано и введено в эксплуатацию 11 квартир. В дальнейшем эти непригодные для проживания квартиры были проданы по завышенной цене.

По решению суда экс-чиновнику запрещено занимать должности в органах местного самоуправления, государственных или муниципальных учреждениях.

Также с осужденного взыскано 375 тыс. 235 рублей причиненного ущерба.

В настоящий момент гособвинителем внес апелляционное представление на приговор, в частности из-за снижения судом суммы причиненного преступлением ущерба.

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На Южном Урале экс-главу поселения приговорили к условному сроку за превышение должностных полномочий

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Теги: суд, прокуратура, глава, превышение полномочий,



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