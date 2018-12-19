В центральном аппарате СК взяли на контроль расследование смерти ребенка в тюменской клинике

В Тюмени поступивший в больницу ребенок, несмотря на помощь врачей, умер, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного управления СКР.

23 ноября в детский стационар областной больницы №1 обратились родители полуторагодовалого мальчика. Они жаловались, что ребенок долго кашляет. Несмотря на помощь медиков, маленький тюменец умер.

Возбуждено уголовное дело. Вскоре родители выскажутся о трагедии на личном приеме у руководства регионального управления СК. Ход и результаты расследования взяты на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.