Губернатор Пермского края утвердил совет по культуре

Губернатор Пермского края Максим Решетников утвердил состав краевого совета по культуре, передает корреспондент Накануне.RU.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Совет возглавил сам губернатор, заместителями председателя стали краевой министр культуры Вячеслав Торчинский и заместитель председателя правительства Прикамья Антон Клепиков.

В совет входит около 50 человек. Среди них депутат Госдумы от Пермского края Игорь Сапко, художественный руководитель ТЮЗа Михаил Скоморохов, руководитель Пермского академического Театра-Театра Борис Мильграм, директор Пермской художественной галереи Юлия Тавризян и экс-руководитель департамента культуры Москвы Сергей Капков.