19 Декабря 2018
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Политика Приволжский ФО Пермский край

Губернатор Пермского края утвердил совет по культуре

Губернатор Пермского края Максим Решетников утвердил состав краевого совета по культуре, передает корреспондент Накануне.RU.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Совет возглавил сам губернатор, заместителями председателя стали краевой министр культуры Вячеслав Торчинский и заместитель председателя правительства Прикамья Антон Клепиков.

В совет входит около 50 человек. Среди них депутат Госдумы от Пермского края Игорь Сапко, художественный руководитель ТЮЗа Михаил Скоморохов, руководитель Пермского академического Театра-Театра Борис Мильграм, директор Пермской художественной галереи Юлия Тавризян и экс-руководитель департамента культуры Москвы Сергей Капков.

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Губернатор Пермского края утвердил совет по культуре

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Теги: совет по культуре, Максим Решетников



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