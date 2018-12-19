Глава Хакасии Валентин Коновалов рассказал о пяти вызовах для себя в 2019 году

Валентин Коновалов выступил на сайте КПРФ с небольшой статьей, в которой рассказал о том, какие вызовы для себя он наметил в 2019 году. Всего он выделил пять основных проблем региона. Среди них бесперебойная работа местной промышленности, модернизация здравоохранения, создание жилищных кооперативов для педагогов, развитие спорта, улучшение инвестиционного климата и стабилизация регионального бюджета.

"На приоритетных направлениях экономить не будем. Среди приоритетов — зарплата, здравоохранение, образование, поддержка льготных категорий граждан. Уже начата работа по эффективности и оптимизации бюджетных расходов. В следующем году правительство продолжит урезать ненужные траты, а сэкономленные деньги будут перераспределены на социальную сферу", — пишет Коновалов.

При этом губернатор отмечает, что 2019 год "в силу объективных причин" будет достаточно сложным.

"Мы готовы к этому, с уверенностью смотрим в будущее и приложим все силы, чтобы жители Хакасии не пожалели о своем выборе", — отмечает Коновалов.

Напомним, что 30-летний кандидат от КПРФ Валентин Коновалов выиграл выборы губернатора Хакасии. В сентябре 2018 года он сумел выйти во второй тур. Затем все кандидаты от власти и кандидаты-спойлеры неожиданно вышли из гонки, оставив молодого коммуниста в одиночестве. Как отмечали политологи, ставка делалась на снижение явки, чтобы Коновалов получил менее 50% поддержки, выборы из одного кандидата были бы признаны несостоявшимися. Однако за молодого человека проголосовало 57,57% избирателей при явке 46%, и он стал главой республики.