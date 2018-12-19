19 Декабря 2018
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Общество Челябинская область

В Челябинске установят два новых стационарных поста мониторинга воздуха

В Челябинске устанавливают два новых стационарных поста мониторинга атмосферного воздуха, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

На их приобретение из областного бюджета было выделено более 31 млн руб.

Губернатор Борис Дубровский сообщил, что в 2019 году будет приобретен еще один пост.

"Министерство экологии получит больше возможностей мониторинга вредных веществ, новое оборудование будет учитывать те вещества, которые ранее не фиксировались", – подчеркнул он.

Стационарные посты установят по проспекту Победы, 287 и улице Мамина, 19Б. Посты будут определять 10 ингредиентов: оксид углерода, оксид азота, диоксид азота, диоксид серы, сероводород, формальдегид, аммиак, взвешенные вещества (пыль), а также взвешенные частицы размером 2,5 и 10 микрон.

"Эти мелкие частицы могут оказать гораздо больший вред нашим жителям", – сообщил министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев.

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В Челябинске установят два новых стационарных поста мониторинга воздуха

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Теги: воздух, выбросы, экология, Борис Дубровский, Сергей Лихачев,



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