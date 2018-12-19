19 Декабря 2018
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Единственную ледовую горку в ямальском городе могут снести из-за дрифтеров

Надзорные органы потребовали снести ледовую горку в 14 микрорайоне Губкинского. На днях на детскую горку возле центра спорта и творчества "Ямал" попытался заехать автомобиль, из-за этого объект признали опасным, передает корреспондент Накануне.RU.

О предписании сообщил представитель спортивного центра Александр Гавриленко. Согласно документу, нужно ограничить проезд на территорию (установить шлагбаум), что повлечет дополнительные расходы, или снести горку, сообщил он в группе "Губкинский - город мечты". Тратить деньги на установку шлагбаума ЦСиТ, вероятнее всего, не будет.

Ранее в соцсетях появилось видео попыток автомобилиста заехать на сооружение. Именно оно привлекло внимание контролирующих органов к горке.

отметим, что на сегодняшний день горка у центра "Ямал" - единственная во всем городе.

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Единственную ледовую горку в ямальском городе могут снести из-за дрифтеров

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Теги: Губкинский, горка, автомобиль



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