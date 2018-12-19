На Среднем Урале стали меньше вырубать леса

В Свердловской области снизилось количество незаконных рубок деревьев на 37% по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказал заместитель директора областного департамента лесного хозяйства Алексей Пажетнов в ходе заседания профильной комиссии, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики.

По словам Алексея Пажетнова, в 2018 году зарегистрировано 334 случая незаконных рубок, при этом 70% от общего числа происходило на территории восьми лесничеств, таких как Белимбаевское, Алапаевское, Нижне-Тагильское, Свердловское, Сысертское и другие.

Только в Билимбаевском лесничестве незаконные рубки составили 11,7 тыс. кубометров. Лесничий данного участка освобожден от занимаемой должности, в отношении директора Билимбаевского лесничества применены меры дисциплинарной ответственности. По выявленным нарушениям полиция возбудила три уголовных дела по статье 260 УК РФ "Незаконная рубка лесных насаждений".

На заседании также обсудили работу по использованию сведений из Единой государственной информационной системы учета древесины. Такими сведениями активно пользуются сотрудники полиции, лесной охраны и таможни.

"Борьба с незаконными рубками будет продолжена: мы намерены усилить патрулирование и межведомственное взаимодействие, провести оперативно-профилактические мероприятия на дорогах, проверить предприятия, занимающиеся переработкой древесины, на предмет законности ее происхождения, повысить материально-техническое обеспечение государственных лесных инспекторов", – подвел итог заседания директор департамента лесного хозяйства Свердловской области Олег Сандаков.