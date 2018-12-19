19 Декабря 2018
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра

Иск прокуратуры Югры, которая требует отменить госконтракт на техобслуживание машин ОМОНа и СОБРа, рассмотрят в январе

В Ханты-Мансийске состоялось предварительное заседание по иску прокуратуры, требующей отменить госконтракт на техобслуживание машин ОМОНа и СОБРа, передает корреспондент Накануне.RU.

Рассмотрение в арбитраже дела по существу начнется в 14.00 17 января 2019 г .

Напомним, надзорное ведомство просит признать недействительным госконтракт на сервисное и гарантийное обслуживание, ремонтно-восстановительные работы, замену запчастей на машинах, принадлежащих сургутскому ОМОНу и СОБРу, на станциях техобслуживания. Контракт заключен 18 июля. Ответчиками выступают – окружное управление Росгвардии и бизнесмен Константин Шипилов.

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Иск прокуратуры Югры, которая требует отменить госконтракт на техобслуживание машин ОМОНа и СОБРа, рассмотрят в январе

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Теги: ОМОН, СОБОР, управление Росгвардии по ХМАО, техобслуживание, иск, Арбитраж ХМАО



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Ранее 06.12.2018 14:58 Мск В Югре прокуратура требует отменить госконтракт на техобслуживание машин ОМОНа и СОБРа

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