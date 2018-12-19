Иск прокуратуры Югры, которая требует отменить госконтракт на техобслуживание машин ОМОНа и СОБРа, рассмотрят в январе

В Ханты-Мансийске состоялось предварительное заседание по иску прокуратуры, требующей отменить госконтракт на техобслуживание машин ОМОНа и СОБРа, передает корреспондент Накануне.RU.

Рассмотрение в арбитраже дела по существу начнется в 14.00 17 января 2019 г .

Напомним, надзорное ведомство просит признать недействительным госконтракт на сервисное и гарантийное обслуживание, ремонтно-восстановительные работы, замену запчастей на машинах, принадлежащих сургутскому ОМОНу и СОБРу, на станциях техобслуживания. Контракт заключен 18 июля. Ответчиками выступают – окружное управление Росгвардии и бизнесмен Константин Шипилов.