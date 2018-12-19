19 Декабря 2018
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Политика Тюменская область

Мэрия собрала тюменскую думу из-за 20 копеек. "Это вообще нормально?"

Тюменские городские депутаты пожаловались, что вынуждены тратить свое время на рассмотрение нелепых вопросов. Как передает корреспондент Накануне.RU, возмущение проявили члены комиссии по экономическому развитию и бюджету во время рассмотрения передачи 20 копеек в областную собственность.

Коллизия произошла при отчуждении городского имущества в пользу региона.

Спикер комитета Оксана Величко при рассмотрении вопроса возмутилась: "Это вообще нормальная ситуация?", и попросила пояснить ситуацию директора департамента имущественных отношений Елену Уляшеву.

Как пояснил чиновник, произошла бухгалтерская ошибка и 20 копеек "зависли" на счету, которые не позволяют завершить бюрократические процедуры.

"Человеческий фактор еще никому в мире исключить не удалось, когда перейдем от цифровой экономики к роботам, то таких вопросов не будет возникать", - оправдался представитель администрации.

Елена Уляшева, депутат Тюменской городской думы(2018)|Фото: Накануне.RU

"Это стыд и позор, а ведь еще на думе этот вопрос будет рассматриваться" - посетовали народные избранники и попросили чиновников быть внимательными впредь.

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Мэрия собрала тюменскую думу из-за 20 копеек. "Это вообще нормально?"

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Теги: Оксана Величко, Елена Уляшева



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