Мэрия собрала тюменскую думу из-за 20 копеек. "Это вообще нормально?"

Тюменские городские депутаты пожаловались, что вынуждены тратить свое время на рассмотрение нелепых вопросов. Как передает корреспондент Накануне.RU, возмущение проявили члены комиссии по экономическому развитию и бюджету во время рассмотрения передачи 20 копеек в областную собственность.

Коллизия произошла при отчуждении городского имущества в пользу региона.

Спикер комитета Оксана Величко при рассмотрении вопроса возмутилась: "Это вообще нормальная ситуация?", и попросила пояснить ситуацию директора департамента имущественных отношений Елену Уляшеву.

Как пояснил чиновник, произошла бухгалтерская ошибка и 20 копеек "зависли" на счету, которые не позволяют завершить бюрократические процедуры.

"Человеческий фактор еще никому в мире исключить не удалось, когда перейдем от цифровой экономики к роботам, то таких вопросов не будет возникать", - оправдался представитель администрации.

"Это стыд и позор, а ведь еще на думе этот вопрос будет рассматриваться" - посетовали народные избранники и попросили чиновников быть внимательными впредь.