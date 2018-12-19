В Кремле назвали главные темы пресс-конференции президента

На большой пресс-конференции президента, которая состоится завтра, ожидается обсуждение международной повестки.

В Кремле полагают, что речь будет идти о российско-американских отношениях и региональных конфликтах.

Также будут вопросы по экономике "на фоне достаточно неблагоприятной международной конъюнктуры", сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Третьим ожидаемым блоком идут вопросы на региональную тематику, передает РИА Новости.

Накануне Песков сообщил, что президент готовится к ежегодной большой пресс-конференции. Напомним, она состоится 20 декабря в 12.00. Путин будет отвечать на вопросы СМИ в таком формате в 14-й раз.