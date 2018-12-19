19 Декабря 2018
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Тюменских егерей заменили айтишниками, чипировали и отправили из кабинетов в тайгу

Сотрудников управления по охране, контролю и регулированию объектов животного мира и среды их обитания Тюменской области полностью лишили бумажной работы и бюрократии и отправили исполнять свои прямые обязанности в лес. Как передает корреспондент Накануне.RU, такое заявление сделал начальник Госохотуправления Тюменской области Василий Щепелин.

По его словам, все вопросы по выдаче путевок и лицензий теперь решаются в электронном виде.

"Мы очень сильно переживали, что мы перешли полностью на электронные носители, но констатируем, что все получилось", - подчеркнул он.

Он также добавил, что теперь вместо егерей бюрократией занимается специально созданный IT-отдел из восьми человек.

"Все инспектора и работники управления отправились непосредственно на работу в лес заниматься защитой природы, то есть своими прямыми обязанностями. Хотим в идеале, чтобы система была автоматизирована и обслуживалась одним оператором: раз в год завели цифры в программу и все", - рассказал Щепелин.

начальник Госохотуправления Тюменской области Василий Щепелин(2018)|Фото: Накануне.RU

Всего в Тюменской области в 2018 г. было обработано 95 тысяч заявок.

Кроме этого начальник областного Госохотуправления рассказал и о ноу-хау: все егеря оснащены трекерными устройствами спутникового слежения и веб-камерами, а также на вооружении управления появился беспилотный летательный аппарат с тепловизионной оптикой для обнаружения браконьеров.

Добавим, за 2018 г. егеря возбудили 1168 административных дел на 940 лиц, наложив штрафов на общую сумму в 1,43 млн руб. Было зафиксировано 87 случаев с признаками уголовного состава преступления. Общая сумма зафиксированного ущерба природе от действий браконьеров составила 19,6 руб.

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Тюменских егерей заменили айтишниками, чипировали и отправили из кабинетов в тайгу

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Теги: Василий Щепелин, Управление по охране, контролю и регулированию объектов животного мира и среды их обитания



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