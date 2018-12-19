В Москве с 1 января повысят стоимость проезда в пригородных поездах

В Москве повысят стоимость проезда в пригородных электричках, сообщили Накануне.RU в пресс-службе департамента экономической политики и развития.

Так, с 1 января 2019 года билет на электричку в пределах Москвы составит 36 рублей. "Стоимость проезда одной зоны в межсубъектном сообщении по территории Москвы и Московской области – 23 рубля", - отмечается в сообщении.

Рост цен на проезд объясняют необходимостью индексации тарифов, которые не менялись с 1 июля 2017 года. Пересматривать тарифы в течение 2019 года власти не планируют.

Отметим, в настоящее время проезд в пригородных поездах в пределах Москвы составляет 34 рубля.