19 Декабря 2018
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В Пермском крае время ожидания приема участковым сократилось в пять раз

В Прикамье медицинская помощь стала доступнее. Ожидание приема участковым врачом сократилось в пять раз, санавиация посетила в полтора раза больше пациентов, а в Соликамске появилась новая детская поликлиника, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого минздрава.

За девять месяцев года состоялось 143 выезда узких специалистов в удаленные территории. Осмотры прошли 35 тыс. человек. При этом за весь 2017 г. в рамках выездной поликлиники осмотрели лишь 27 тыс. пациентов. В уходящем году установлено 26 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий.

За 10 месяцев года санитарная авиация совершила 133 вылета, эвакуировано 157 пациентов. С появлением нового вертолета количество вылетов увеличено в полтора раза. Прошло более 3,5 тыс. телемедицинских консультаций. В Березниках создана крупнейшая краевая больница третьего уровня с собственным кардиологическим отделением. В Соликамске построена детская поликлиника мощностью 200 посещений в смену.

В крае продолжается реализация проекта "Новая поликлиника". Количество дней ожидания приема участкового врача сократилось в пилотных поликлиниках почти в пять раз – с 11 до двух дней. С момента начала проекта принято на 16% пациентов больше, в том числе на 8% выросло число посещений поликлиники теми, кто раньше вообще не ходил в государственные клиники. Вдвое выросло количество пациентов, записанных через call-центр и интернет. Приняты в реализацию проекты по созданию онкологической, кардиологической и лабораторной служб в Пермском крае.

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В Пермском крае время ожидания приема участковым сократилось в пять раз

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Теги: медики, больница, участковый врач, санавиация



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