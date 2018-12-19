На свердловском заводе ученик токаря получил серьезные переломы и травматический шок. Прокуратура ведет проверку

Серовская городская прокуратура организовала проверку в связи с травмированием ученика токаря в ремонтно-механическом цехе акционерного общества "Серовский завод ферросплавов". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной прокуратуры, несчастный случай произошел 17 декабря.

По предварительной информации, мужчина во время рабочей смены выполнял работы по настройке горизонтально-расточного станка. При выполнении настройки на холостом ходу, предположительно, спецодежда мужчины попала в зацепление, где вращались механизмы станка. В результате произошедшего работник получил тяжелые травмы, а именно: политравму, травму грудной клетки, переломы ребер с двух сторон, пневмоторакс справа, гомоторакс слева, открытые переломы больших берцовых костей, сотрясение мозга и травматический шок.

Прокуратура по итогу проверки даст оценку соблюдению на предприятии требований федерального законодательства об охране труда.