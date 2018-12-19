АПЛ "Князь Владимир" осенью 2019 года выполнит пуск "Булавы"

Новый подводный ракетоносец "Князь Владимир" выполнит контрольный пуск баллистической ракеты "Булава" осенью 2019 года.

Пуск будет произведен из акватории Баренцева моря по полигону Кура на Камчатке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ОПК.

"Князь Владимир" - российская атомная подводная лодка стратегического назначения, относящаяся к четвертому поколению. Четвертый корабль проекта 955 "Борей" и первый, строящийся по модернизированному проекту 955У "Борей-А".

По словам главнокомандующего ВМФ РФ адмирала Владимира Высоцкого, АПЛ "Князь Владимир" будет отличаться от первых трех кораблей серии ("Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах") модернизацией, проведенной по следующим направлениям: шумность, маневрирование, удержание на глубине, управление оружием. Лодка заложена в 2012 году.

Государственные испытания АПЛ начнутся летом. В декабре 2019 года субмарину планируют передать Северному флоту.