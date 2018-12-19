Заместитель главы Златоуста уходит в отставку

Заместитель главы Златоуста – начальник управления муниципальной милиции Максим Пекарский покидает должность.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, чиновник подал заявление об увольнении с 10 января в связи с переходом на другое место работы.

В администрации хотят оптимизировать структуру.

Добавим, что Пекарский работает в мэрии с марта 2014 года. Он курирует деятельность управления муниципальной милиции, территориальных отделов по районам города, отдела развития сельских территорий, сельского хозяйства и регулирования потребительского рынка.