Проблема ограбленных екатеринбургских ветеранов начала решаться после вмешательства полпредства. Новые подробности

В Екатеринбурге у супружеской пары – ветеранов Великой Отечественной войны украли 50 тыс. руб., которые они откладывали на свои похороны. Происшествие произошло месяц назад, а на днях о нем рассказали телеграм-каналы и СМИ. Накануне.RU удалось выяснить ранее неизвестные подробности этой истории, как оказалось, ситуация была поставлена на контроль новым главным федеральным инспектором аппарата уральского полпредства президента Михаилом Каганом, который принялся "жестко" работать с правоохранительными органами, ведь изначально пенсионерам было отказано в возбуждении уголовного дела.

Как сообщает Telergam-канал Mash, Аполлинарии и Василию Бабунцевым по 91 году. В Великую Отечественную бабушка работала в колхозе, а дедушка тачал валенки на заводе.

Известно, что грабители ворвались в квартиру, побили деда, который практически не видит, забрали пенсию и все накопления ветеранов. Женщины в это время не было дома. Из-за случившегося пенсионерам не на что было жить, поэтому бабушке пришлось собирать милостыню.

В данный момент по факту произошедшего ведется работа по установлению преступников, а также пенсионерам окажут материальную и психологическую помощь.

Мы узнали, что по поручению полпреда президента РФ в УрФО Николая Цуканова ситуацию поставил на свой контроль новый ГФИ, который совсем недавно был назначен, и обратились за комментарием к самому Михаилу Кагану.

"Первое – это социальный блок правительства области, была поставлена задача оказать материальную, психологическую помощь ветеранам. Параллельно с этим главным управлением внутренних дел была активизирована работа по установлению преступников. А ведь сначала полицией было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела по данному факту, так как обстоятельства были неясны, потому что ветераны в возрасте, там дедушка незрячий, а бабушка в это время ушла из квартиры. Но потом была жестко поставлена задача с подачи полпреда. Я поставил жесткую задачу, чтобы они [органы власти и правоохранительные органы] активизировали работу, поставили на постоянный контроль и правоохранительную составляющую, и социальную", – рассказал Накануне.RU главный федеральный инспектор по Свердловской области Михаил Каган.

Он добавил, что в дальнейшем проблемы ветеранов не будут оставаться без внимания.

"Мы вообще будем очень жестко реагировать на подобные рода вещи. Ведь защита интересов граждан во всех аспектах – это задача полномочного представителя президента, это задача главного федерального инспектора", – подчеркнул Михаил Каган.