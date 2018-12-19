Дубровский поставил перед промышленниками задачу снизить выбросы на 20%

Губернатор Борис Дубровский поставил перед промышленниками задачу снизить выбросы минимум на 20%. Об этом он завил на совещании с представителями промышленных предприятий Южного Урала, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

В регионе будет создана рабочая группа, которая займется подготовкой к переходу на новую систему квотирования выбросов на основе сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха.

"Закон о сводных расчетах будет принят, не сомневайтесь. Не надо занимать такую позицию, что вы включитесь в работу только тогда, когда его утвердят. Начинайте готовиться к переходу на новую систему квотирования выбросов. Наша главная задача – навести порядок в промышленных центрах Южного Урала, минимум на 20% снизить выбросы", - подчеркнул он.

Планируется, что эксперимент по квотированию выбросов в Челябинской области пройдет с 2020 года по 2025 год. Однако губернатор предложил начать работу по переходу на новую систему уже с начала 2019 года.

Рабочие группы в городах рассчитают квоты концентраций веществ и значений допустимых вкладов по каждому веществу. Промышленникам на совещании было рекомендовано предоставить полную информацию для расчета квот.

"Цели остановить производства – у нас нет. Есть желание исправить экологическую ситуацию. Для этого нам надо начать совместную работу", - подчеркнул Борис Дубровский.

Добавим, что в настоящий момент проведена работа по созданию сводных расчетов для Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Сатки и Карабаша.