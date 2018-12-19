19 Декабря 2018
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Происшествия Тюменская область

На тюменской трассе столкнулись автобус и тягач, погиб человек

Тягач "ДАФ" с полуприцепом и автобус "Хайер" столкнулись на 12 км дороги Тюмень – Богандинский столицы региона, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного управления ГИБДД.
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По предварительным данным, водитель грузовика из Свердловской области во время разворота не пропустил ехавший в попутном направлении автобус. Погиб 56-летний водитель "Хайера". Сотрясение мозга и травмы лица получил 26-летний пассажир автобуса.

Автобус принадлежит одному из крупных тюменских предприятий, в момент аварии он вез шестерых пассажиров. Оба транспортных средства, предварительно, были исправны. Водитель тягача был трезв, в результате происшествия он не пострадал. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Авария с автобусом на трассе Тюмень - Богандинский(2018)|Фото: Управление ГИБДД по Тюменской области

Авария с автобусом на трассе Тюмень - Богандинский(2018)|Фото: Управление ГИБДД по Тюменской области

Авария с автобусом на трассе Тюмень - Богандинский(2018)|Фото: Управление ГИБДД по Тюменской области

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На тюменской трассе столкнулись автобус и тягач, погиб человек

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Теги: тягач, Даф, Хайер, пассажирский автобус



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