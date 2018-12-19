Власти южноуральского города незаконно увеличили срок расселения жильцов аварийных домов

Прокуратура обязала власти Троицка расселить людей из аварийного жилья.

Граждан должны были расселить еще год назад после признания в 2013 году домов аварийными, однако власти установили новый срок расселения - до 31 декабря 2023 года, то есть еще через пять лет, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Представители надзорного ведомства обследовали дома вместе со специалистами и установили, что на фасадах есть трещины, штукатурка разрушается, полы и окна также имеют значительные разрушения.

В суд направлен иск о возложении на мэрию обязанности расселить людей до 30 ноября 2019 года.