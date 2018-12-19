19 Декабря 2018
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Общество Челябинская область

Власти южноуральского города незаконно увеличили срок расселения жильцов аварийных домов

Прокуратура обязала власти Троицка расселить людей из аварийного жилья.

Граждан должны были расселить еще год назад после признания в 2013 году домов аварийными, однако власти установили новый срок расселения - до 31 декабря 2023 года, то есть еще через пять лет, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Представители надзорного ведомства обследовали дома вместе со специалистами и установили, что на фасадах есть трещины, штукатурка разрушается, полы и окна также имеют значительные разрушения.

В суд направлен иск о возложении на мэрию обязанности расселить людей до 30 ноября 2019 года.

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Власти южноуральского города незаконно увеличили срок расселения жильцов аварийных домов

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Теги: расселение, аварийное жилье, Троицк, прокуратура



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