19 Декабря 2018
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Политика Свердловская область

Куйвашев выделил дополнительные 23,5 млн рублей для свердловских муниципалитетов

Муниципалитеты Среднего Урала получат дополнительные 23,5 млн рублей из казны региона. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора, соответствующее поручение дал глава Свердловской области Евгений Куйвашев, рассмотрев обращения и просьбы жителей.
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Деньги будут направлены на решение социальных вопросов, касающихся поддержки сельских и городских школ, библиотек и ДК. Благодаря дополнительным средствам, в центре культуры и досуга Михайловска появится музыкальное оборудование, в Малышевской детской школе искусств – синтезаторы, а в школе села Первомайское Нижнесергинского района будет уличное спортивное оборудование.

Кроме этого, для нижнетагильской спортшколы по хоккею приобретут спортивную экипировку, а в Уральском центре народного искусства отремонтируют балетный зал. Также планируется поменять оконные конструкции и двери в детских садах и спортивных школах, приобрести необходимую мебель, оргтехнику, оборудовать школьные компьютерные классы.

Напомним, ранее губернатор Евгений Куйвашев создал комиссию по мониторингу достижения важнейших целевых показателей социально-экономического развития, определенных новым майским указом президента России.

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Куйвашев выделил дополнительные 23,5 млн рублей для свердловских муниципалитетов

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Теги: Куйвашев, деньги, муниципалитеты, Средний Урал



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