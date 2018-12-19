RT запустит онлайн-магазин с фирменным мерчем

Телеканал RT запускает онлайн-магазин фирменного мерча (сувенирной продукции с логотипом компании). Судя по ролику, который опубликовала в соцсетях глава канала Маргарита Симоньян, продажи начнутся 12 декабря.

"Свершилось, май френдз! Мы открываем магазин с нашими футболками, кепками и кучей всего другого", - пишет Симоньян в твиттере. В ассортименте будут представлены значки, игрушки, настольные часы, футболки, кепки и даже чехлы на чемодан. Помимо собственно логотипа телеканала на некоторых вещах будут фразы, ставшие мемами благодаря RT. Например, будут кружки с вопросом Маргариты "Вы работаете в ГРУ?", который она во время интервью адресовала "туристам из Солсбери" "Петрову" и "Боширову".

Свершилось, май френдз! Мы открываем магазин с нашими футболками, кепками и кучей всего другого. pic.twitter.com/usXbZtkQJe — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 18 декабря 2018 г.

Раньше мерч RT доставался партнерам, коллегам и друзьям телеканала. Например, приятельствующий с Симоньян главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов в канун дня рождения похвастался необычным гаджетом с символикой RT: "Прислали в подарок подслушку-прослушку. Теперь у меня в кабинете все есть!".

Вот такой презент получит Венедиктов