19 Декабря 2018
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RT запустит онлайн-магазин с фирменным мерчем

Телеканал RT запускает онлайн-магазин фирменного мерча (сувенирной продукции с логотипом компании). Судя по ролику, который опубликовала в соцсетях глава канала Маргарита Симоньян, продажи начнутся 12 декабря.

"Свершилось, май френдз! Мы открываем магазин с нашими футболками, кепками и кучей всего другого", - пишет Симоньян в твиттере. В ассортименте будут представлены значки, игрушки, настольные часы, футболки, кепки и даже чехлы на чемодан. Помимо собственно логотипа телеканала на некоторых вещах будут фразы, ставшие мемами благодаря RT. Например, будут кружки с вопросом Маргариты "Вы работаете в ГРУ?", который она во время интервью адресовала "туристам из Солсбери" "Петрову" и "Боширову".

Раньше мерч RT доставался партнерам, коллегам и друзьям телеканала. Например, приятельствующий с Симоньян главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов в канун дня рождения похвастался необычным гаджетом с символикой RT: "Прислали в подарок подслушку-прослушку. Теперь у меня в кабинете все есть!".

Вот такой презент получит Венедиктов

RT Russia Today|Ð¤Ð¾Ñ‚Ð¾:Telegram

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RT запустит онлайн-магазин с фирменным мерчем

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Теги: RT, телеканал, мерч, маргарита симоньян



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