В Тюмени подвели итоги областного конкурса сочинений "Герои живут вечно"

Подведены итоги областного конкурса сочинений "Герои живут вечно", состоявшегося в Тюмени при поддержке правительства Тюменской области и "Транснефть – Сибирь", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Транснефть- Сибирь".

Награждение активных участников творческого состязания состоялось в Тюменском колледже искусств на ежегодном "Фестивале победителей" 18 декабря 2018 года.

Цель конкурса сочинений "Герои живут вечно" – сохранение памяти о погибших защитниках Отечества. Организаторами патриотического мероприятия выступили департамент образования и науки Тюменской области, Тюменское региональное отделение Национального благотворительного фонда совместно с акционерным обществом "Транснефть – Сибирь".

Конкурс сочинений проводился в школах Тюменской области. Героями литературных работ стали солдаты и офицеры, павшие при защите Отечества в локальных вооруженных конфликтах современности в Афганистане и на Северном Кавказе.

В 2018 году участие в конкурсе, проводимом в три этапа, приняли ученики 9-11 классов общеобразовательных учреждений из 23-х населенных пунктов Тюменской области. Пятьдесят лучших работ были представлены на рассмотрение областному жюри, которое признало победителями 21 участника.

Победители получили право пройти по улицам областного центра с портретом своего героя в колонне "Бессмертного батальона Тюмени" на традиционной встрече матерей и вдов погибших военнослужащих. Дипломы победителям были вручены в этот же день на торжественном приеме, посвященном Дню Героев, в тюменском дворце культуры "Нефтяник". Еще восемь участников конкурса отмечены грамотами департамента образования и науки Тюменской области и Тюменского регионального отделения Национального благотворительного фонда.