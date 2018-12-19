Мелкие штрафы назначили браконьерам на Южном Урале, которые устроили на незаконной охоте настоящий бизнес

В Каслях мелкие штрафы назначили браконьерам, которые отстрелили 7 косуль.

Более того, злоумышленники организовали настоящий бизнес - искали покупателей на мясо, принимали от них заказы, хранили и фасовали мясо, распределяли прибыль, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Браконьерам назначили от 40 тыс. до 60 тыс. рублей штрафа, так как они ранее не были судимы, возместили ущерб.