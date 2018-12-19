19 Декабря 2018
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Кредиты сургутского кооператива "Единство", директора которого судят за многомиллионное мошенничество, выставлены на торги

Права по кредитным договорам жилищно-накопительного кооператива "Единство" выставлены на торги Российского аукционного дома, передает корреспондент Накануне.RU.

Всего на сайте числится 11 позиций. Цена каждого – от 287,1 тыс. руб. до 6,7 млн руб.

Напомним, директору кооператива вменяют мошенничество. Женщина, возглавляя кооператив, брала у людей деньги, собираясь вложить их в строительство жилых домов. После внесения паевых взносов она подписывала документы о приеме людей в члены кооператива. Позже она оставила себе деньги, которые платили югорчане, оставив их без квартир. В 2008-14 гг. она похитила 115 млн руб., принадлежащих 47 людям и "Единству". Дело рассмотрит Сургутский городской суд. Имущество обвиняемой и кооператива арестовано.

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Кредиты сургутского кооператива "Единство", директора которого судят за многомиллионное мошенничество, выставлены на торги

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Теги: жилищно-накопительный кооператив Единство, права по кредитам



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Ранее 16.11.2018 08:12 Мск Директора жилищно-накопительного кооператива из Сургута судят за кражу 115 миллионов

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