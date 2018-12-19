В Прикамье в ближайшее время наладят работу системы "Промед"

Информационно-аналитическую систему "Промед" обещают восстановить в выходные. Об этом сообщил губернатор Пермского края Максим Решетников в своем Instagram, передает корреспондент Накануне.RU.

"Пересмотрел вопросы, которые пришли, отдельно хочу ответить по системе "Промед", которая сбоит в последние дни. Министерство информтехнологий вместе с разработчиками решает проблему (пока прогресс небольшой), сейчас возможно вводить минимум операций (кроме ввода информации в электронную медкарту), но запись к врачу и логистика пациента обеспечивается. В выходные обещают исправить (полная переустановка базы данных), после проведём "разбор полётов". От себя приношу извинения и врачам, и пациентам", - заявил губернатор.

Напомним, вчера глава региона провел третью, предновогоднюю конференцию, во время которой ответил на вопросы жителей края.