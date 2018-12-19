Югорчанин получил пять лет за смерть в аварии двоих людей

Житель Советского отправится в тюрьму за смерть в аварии двоих людей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Югры.

Пьяный мужчина сел за руль и отправился в путешествие в компании трех знакомых. Выехав из Советского, он не справился с управлением и выехал на "встречку". После этого машину занесло, она вылетела в кювет. Два пассажира погибли, третий получил тяжелые травмы.

Суд наказал водителя пятью годами колонии общего режима, на два лишив права управлять машиной. Удовлетворен иск потерпевших о компенсации морального вреда.