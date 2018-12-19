Житель Челябинской области получил 16 лет "строгача" за разбой и убийство

В Челябинской области осужден местный житель, признанный виновным в разбое и убийстве.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР региона, на скамье подсудимых оказался 31-летний злоумышленник. В сентябре прошлого года в городе Озерск осужденный увидел, что женщина сняла наличные в банкомате. Проследовав за ней в подъезд, мужчина нанес ей в лифте смертельные ножевые ранения, после чего выхватил сумку и скрылся.

Суд вынес приговор: 16 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.