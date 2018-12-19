Жительница Челябинской области подозревается в убийстве годовалого сына

В Челябинской области расследуется уголовное дело в отношении 21-летней местной жительницы, которая подозревается в убийстве ребенка.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР региона, 18 декабря в квартире одного из домов села Ларино Уйского района девушка нанесла смертельные ножевые ранения годовалому сыну. Об этом она сообщила родственникам.

Подозреваемая задержана. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.