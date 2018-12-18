19 Декабря 2018
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Политика Свердловская область

Пинаев назначил своим первым замом несостоявшегося депутата, который противостоял "ЕР"

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев назначил своим первым заместителем экс-депутата Нижнетагильской городской думы от фракции "ЕР" Вячеслава Горячкина, эту информацию Накануне.RU подтвердили собственные источники в мэрии города.

Горячкин приступает к выполнению своих обязанностей уже 19 декабря.

В 2017 году Горячкин не смог переизбраться, кампания на выборах в гордуму в его округе №9 получилась, пожалуй, самой скандальной. Хотя некоторые прочили ему даже пост спикера. Горячкин выдвинулся как самовыдвиженец и противостоял "единороссу", позже занимавший тогда пост мэра Сергей Носов заявил, что якобы его кампания финансировалась "Евразом". После несостоявшийся депутат занял пост заместителя директора ГЛК "Гора Белая".

До Вячеслава Горячкина первым заместителем мэра города был сам Владислав Пинаев, как раз при Сергее Носове. После Носов был назначен главой Магаданской области, а Пинаев подал документы на конкурс на должность главы Нижнего Тагила.

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Пинаев назначил своим первым замом несостоявшегося депутата, который противостоял "ЕР"

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Теги: Владислав Пинаев, пенсионная реформа, Вячеслав Горячкин, заместитель, Нижний Тагил, глава, назначение



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