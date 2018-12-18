18 Декабря 2018
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Происшествия Челябинская область

Полиция Южного Урала ведет розыск похитителей колокола с памятника ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС

Полицейские Южного Урала ведут розыск вандалов, которые сняли и украли колокол с памятника ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС.

Как ранее сообщало Накануне.RU, памятник с колоколом был установлен в сквере "Ветеран".

"В ОМВД России по г.Копейску сообщение зарегистрировано. Проводится комплекс оперативно - розыскных мероприятий направленных на установление личности совершивших данной деяние", - сообщили Накануне.RU в ГУ МВД России по Челябинской области.

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Полиция Южного Урала ведет розыск похитителей колокола с памятника ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС

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Теги: памятник, вандалы, колокол, полиция, МВД, Копейск



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Ранее 18.12.2018 16:14 Мск На Южном Урале вандалы украли колокол с памятника ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС

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