Строительство нового железнодорожного вокзала в Перми включено в инвестпрограмму

Губернатор Пермского края Максим Решетников во время своей третьей онлайн-конференции в социальной сети Инстаграм сообщил, что РЖД включило в инвестпрограмму строительство нового железнодорожного вокзала в Перми, который будет совмещен с автовокзалом, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам главы региона, в настоящий момент ведется обсуждение размещение вокзала по другую сторону Транссиба, ближе к Парковому.

"С января появится проектировщик и мы сможем интегрировать этот проект с ул. Строителей", - сообщил Максим Решетников.