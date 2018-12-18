На Южном Урале вандалы украли колокол с памятника ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС

В Копейске вандалы похитили колокол с памятника ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Монумент установлен в сквере "Ветеран". Медный колокол был одним из центральных элементов памятника.

Об инциденте председателю Копейской организации "Союз Чернобыль России" Сергею Гоману сообщили знакомые.

"Выехал на место и был неприятно удивлен подтверждением этого факта. Никогда не верил, что люди способны проявить вандализм в отношении тех, кто ценою собственных жизней спасал человечество", - отметил он.

Сейчас мэрия помогает Гоману собрать документы для обращения в полицию. Всех, кто обладает информацией о колоколе, просят сообщать председателю Копейской организации "Союз Чернобыль России".