Мэрия Сургута заявила о законности строительства многоэтажного дома вблизи набережной Саймы

Компания "Сибпромстрой-Югория" получила положительное заключение экспертизы на строительство многоэтажного жилого дома в 24 микрорайоне. Схема планировки земельного участка согласована в установленном порядке, сообщили Накануне.RU в администрации Сургута.

Ранее председатели двух ТОСов просили администрацию проверить документацию на строительство дома вблизи Комсомольского проспекта, д 9., по их мнению проект нарушает облик центрального парка.

В мэрии отметили, что вблизи жилого дома Комсомольского пр., д. 9 и набережной реки Сайма в соответствии с утверждённым проектом планировки и проектом межевания части территории 24 микрорайона планируется жилая застройка.

Вместе с тем планов по застройке набережной Саймы, о которой говорили авторы обращения, нет.