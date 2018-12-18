В Свердловской области утвердили перечень дорог, которые будут отремонтированы до 2020 года

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил перечень дорог, которые будут отремонтированы в 2018-2020 годы. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики главы региона, всего таких объектов 250 штук.

Речь также идёт и о ремонте участков дорог, которые находятся вблизи школ и детских садов. Там будут обустроены современные пешеходные переходы.

"На ремонт и капремонт региональной сети автодорог в областном бюджете предусмотрено по 2,4 млрд руб. в 2019 и 2020 году и 2 млрд руб. – в 2021 году", - добавили в департаменте.

Ряд дорог внесены в перечень по поручению губернатора, который уделяет большое внимание развитию отдаленных сел и обеспечению их жителей круглогодичной безопасной транспортной связью с сетью автомагистралей. Также в него включены участки дорог, о ремонте которых просили жители деревень и поселков.

С 2019 по 2021 годы отремонтируют 17 сельских дорог.

Также в перечень объектов ремонта вошли мосты, водопропускные трубы, остановочные пункты.

"Как пояснили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства, 230 млн руб. будут направлены на строительство II пускового комплекса екатеринбургской объездной автодороги на участке от Московского тракта до Челябинского. Еще 400 млн пойдут на реконструкцию автомобильной дороги вокруг Екатеринбурга на участке Семь Ключей – Большой Исток", - пояснили в департаменте информполитики губернатора.

По мнению Куйвашева, повышение качества дорог и сокращение количества аварийных участков является одним из приоритетных направлений работы правительства Свердловской области.