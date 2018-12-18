Неудавшаяся челябинская молочница попала под суд за мошенничество

59-летнюю женщину осудили в Челябинске за мошенничество.

В течение 6 лет она брала у потерпевших деньги якобы под развитие собственного бизнеса по производству молока, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Стоит отметить, что ранее она уже была судима за аналогичные преступления.

Деньги женщина присвоила, никакой молочный бизнес организовывать не собиралась. Всего она похитила у 8 граждан около 7 млн рублей.

Суд назначил ей 6 лет в колонии общего режима со штрафом в 80 тыс. рублей.