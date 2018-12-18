В Тюменской области глава агрокомплекса вместо кабана застрелил егеря

Ушло в суд дело главы агрокомплекса "Маяк", которому вменяют причинение смерти по неосторожности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

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Вечером 26 сентября руководитель и два егеря поехали на охоту. В поле он увидел кабана, забегавшего на холм, и выстрелил в направлении зверя из карабина "Blaser R 93". После этого глава агрохолдинга с одним егерем поехал на машине за холм, чтобы найти добычу.

Там оказался УАЗ "Трэкол" со вторым егерем. Мужчина получил сквозное пулевое огнестрельное ранение шеи и скончался на месте. В момент выстрела второй егерь был в люке машины и смотрел по сторонам. От места выстрела до машины было около 100 м. Дело рассмотрит Казанский районный суд.