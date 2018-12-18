Роскомнадзор предупредил о блокировке комедии о блокадном Ленинграде

Роскомнадзор намерен заблокировать в интернете "черную комедию" о блокадном Ленинграде "Праздник". Об этом заявил режиссер фильма Алексей Красовский.

Ранее сообщалось, что Красовский называет фильм "сатирой" и "светлым новогодним кино". По сюжету, семья Воскресенских живет на "особом положении" и к праздничному столу собирается приготовить курицу, но в доме оказывается слишком много "голодных" незваных гостей, которых угощать не хочется.

Премьера фильма должна пройти на YouTube 31 декабря. Запрос на получение прокатного удостоверения создатели "Праздника" пока не делали.

Красовский отказался предоставлять копию фильма в прокуратуру, передает Piter.tv. Сбор средств, который ранее проводился на краудфандинговой основе, прекращен.

Фильмом были возмущены не только жители Санкт-Петербурга, но и люди со всей страны, многие сочли, что снимать комедию, как семья пытается скрыть от гостей курицу, про блокаду и голод - это деградация и унижение.

Проверку фильма начала прокуратура Санкт-Петербурга. В Госдуме идею режиссера назвали кощунством.