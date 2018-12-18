18 Декабря 2018
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра

К расселению югорских погорельцев подключились нефтяники

Все жильцы двух сгоревших деревянных многоквартирных домов в Талинке Октябрьского района Югры расселены. Продолжается сбор материальной помощи, а также заявлений на получение материальной компенсации, сообщили Накануне.RU в администрации поселения.

Без жилья оказались 83 человека, в том числе более 30 детей. Как сообщили в администрации, все они размещены во временном жилье. Большинство поселились у родственников и друзей.

"Выделены места в общежитии, "Роснефть" выделила 30 койко-мест в своем общежитии, что-то мы выделили из своего фонда. На данный момент все расселены", - сообщила начальник отдела по социальным вопросам и связям с общественностью администрации Талинки Оксана Винникова.

По ее словам, сейчас идет сбор вещей для погорельцев, заявления на материальную помощь принимает благотворительный фонд. Компенсации погорельцам выделит Октябрьский район, сумма пока не определена.

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К расселению югорских погорельцев подключились нефтяники

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Теги: Талинка, пожар, Роснефть, Октябрьский район



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