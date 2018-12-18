18 Декабря 2018
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Общество Челябинская область

Дубровский обсудил с эко-активистами выбросы предприятий в Челябинске

Губернатор Борис Дубровский на встрече с активистами экологических движений обсудил ситуацию с выбросами промышленных предприятий в Челябинске, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"Для решения экологических вопросов нужна активная гражданская позиция. На таких встречах есть возможность расставить приоритеты и двигаться к цели вместе", – подчеркнул губернатор.

На встрече с главой области присутствовали руководители экологического фонда "Моя планета" Ксения Галкина, движений "Экология Челябинска" Ильдар Файзуллин и "АнтиСМОГ" Михаил Махов и Евгений Маленкин.

Общественники рассказали губернатору о выявленных предприятиях-загрязнителях, среди которых были названы "Фортум", ЧЭМК, производства "Мечела" и Челябинский цинковый завод.

Эко-активисты выступили с инициативой по контролю качества топлива. В частности, предлагается, чтобы все руководители территорий при закупке ГСМ для муниципального транспорта обязательно указывали требования по лабораторному анализу качества топлива.

В свою очередь Борис Дуборвский сообщил, что областными властями будет закуплено более 300 автобусов, работающих на сжиженном природном газе.

Губернатору предложили оказать поддержку в вопросе обеспечения безопасности экологических инспекторов в период рейдовых мероприятий на производства. В настоящий момент этому мешает охрана предприятий. Активисты уже столкнулись с применением физической силы. Также стоит вопрос оперативного попадания на предприятия общественников и надзорных ведомств для контрольных мероприятий в период неблагоприятных метеоусловий.

Добавим, что накануне губернатор потребовал принять исчерпывающие меры по закрытию литейного цеха, расположенного на территории предприятия ОАО "Челябвтормет".

"Время полумер и уговоров прошло! У нас есть достоверные данные по литейному цеху завода Челябвтормет, где плавят, что хотят, нарушая все выданные лицензии и законодательство. Отравляют атмосферу в самых густонаселенных районах Челябинска. Я не скрываю, что меры будут самые жёсткие", - подчеркнул он.

Добавим, что в ноябре у предприятия было приостановлено действие разрешения на выбросы, но цех продолжил работу. В настоящий момент решается вопрос о передаче материалов в суд о приостановлении деятельности данного предприятия.

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Дубровский обсудил с эко-активистами выбросы предприятий в Челябинске

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Теги: Борис Дубровский, выбросы, экология,



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