Путин проведет встречу с командующими военных округов

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал о планах Владимира Путина на предновогодние дни.

18 декабря, в первой половине дня, Путин поучаствует в расширенном заседании коллегии Минобороны, передает ТАСС.

Позже в среду президент посетит военную выставку в Национальном центре управления обороны. Также он встретится с командующими войсками военных округов и Северного флота.

До Нового года глава государства встретится с руководителями крупного российского бизнеса.

Также президент готовится к ежегодной большой пресс-конференции. Напомним, она состоится 20 декабря в 12.00. Путин будет отвечать на вопросы СМИ в таком формате в 14-й раз.

Ранее сообщалось, что послание президента РФ Федеральному Собранию состоится в 2019 году. Конкретная дата пока не определена.

Предыдущее послание было перенесено на 2018 год. Перенос сроков выступления связывали с логикой предстоящей президентской кампании.