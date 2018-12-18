Наталья Штурм беспокоится за Соловьева: "Может недуг возбудил талантливого ведущего?"

В сети обсуждают радиоэфир, в котором ведущий Владимир Соловьев (55) обсуждал внешность и интеллектуальные данные известных участников различных шоу: Ольги Бузовой, Виктории Бони, Прохора Шаляпина и т.д. И те, и другие звезда эфира оценил очень низко, при этом был эмоционален. Также многих смутило поведение его соведущей, глупо хихикавшей, когда при ней мужчина проходился по внешности другой женщины.

На защиту упомянутых персонажей встала певица Наталья Штурм (52), которая сама участвует в ток-шоу и считает себя частью шоу-бизнеса. Вот что она написала в Instagram, обратившись к Соловьеву: "Ой, "вот ктой-то с горочки спустился...", под ручку с Бузовой, видать... Тот, кто самым сильным оружием - словом, бьет слабее себя, неотвратимо становится с ними на одну ступень. А может недуг возбудил талантливого ведущего? Ну, знаете как бывает от собственной значимости - был Владимир Соловьев ведущий номер один, а стал Владимиром "Номер1". Об чем эт я... Да, пытливым умом пытаюсь догнать - чем Боня-то с Прохором да Бузовой перешли дорогу? Ну, пнуть одних, виртуозно обойдя коллег, дело нехитрое, кукушка хвалит с кем в одном лесу кукует. Но сколько несыгранных ролей! Сколько недопетых песен и недобитых врагов читаются в этих неррррвах! Браво! То есть теперь вы НАШ, Владимир Рудольфович!( заглянула в Википедию чтобы прям по отчеству, с уважухой). Нашего полку прибыло! В шоу-бизнесе всем рады, тем более прошедшим и Крым и Рим (поговорка, 18век, поход Суворова, не подумайте чего)" (авторские орфография и пунктуация в цитате сохранены – прим. ред.).

В октябре, кстати, были опубликованы результаты исследования, согласно которым самым авторитетным тележурналистом россияне назвали Владимира Соловьева.