В Челябинске установят мемориальную доску Валерию Белоусову

В Челябинске установят мемориальную доску мастеру спорта международного класса по хоккею, заслуженному тренеру России Валерию Белоусову. Соответствующее решение было принято на заседании городской думы, передает корреспондент Накануне.RU.

Как отметил председатель гордумы Станислав Мошаров, Валерия белоусов своим трудом принес славу Челябинску.

Депутаты решили не просить финансовой помощи, а изготовить и установить доску на личные средства. На это потребовалось свыше 150 тыс. руб.

Торжественное открытие доски состоится в конце декабря.