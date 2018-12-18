18 Декабря 2018
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Происшествия Тюменская область

В Тюмени вспыхнула крыша здания, в котором расположен ресторан

В Тюмени горит здание ресторана "Тебриз", передает корреспондент Накануне.RU.

Возгорание началось в 14.08. Общая площадь здания – 300 "квадратов", оно расположено в проезде Шаимском в Тюмени. С огнем пытаются справиться 50 спасателей при поддержке 18 единиц спецтехники, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного управления МЧС.

Отметим, на прошлой неделе огонь охватил особняк купцов Чираловых, в котором сейчас располагается ресторан "Золотая черепаха".

Пожар Тюмень переулок Шаимский(2018)|Фото: vk.com/zarechniy72

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В Тюмени вспыхнула крыша здания, в котором расположен ресторан

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Теги: ресторан, пожар, крыша



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