18 Декабря 2018
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Политика В России

Госдума наделила президента новыми полномочиями по предоставлению гражданства

Госдума РФ дала президенту право определять категории иностранных граждан, имеющих право на получение российского гражданства в упрощенном порядке.

Напомним, законопроект внесло в ГД в августе Правительство РФ. Поправки предлагается внести в федеральный закон "О гражданстве РФ".

Новый закон позволит получить российские паспорта людям, проживающим в странах со сложной обстановкой. В первую очередь закон направлен на поддержку граждан Украины, сообщает пресс-служба Госдумы.

Кроме того, закон упрощает порядок приема в российское гражданство соотечественников. Они смогут подавать заявления о гражданстве не по месту регистрации, а по месту пребывания.

Отмечается, что это "позволит стимулировать переезд в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, а также способствовать более эффективной защите их прав".

Ранее Накануне.RU сообщало, что в России предпримут новые меры для возврата проживающих за рубежом соотечественников.

Владимир Путин утвердил Концепцию государственной миграционной политики РФ на 2019 – 2025 годы. В обновленном документе предполагается сформировать более комфортные условия для переселения в Россию на постоянное место жительства соотечественников из-за рубежа.

Предусматриваются четкие правила въезда и получения права на проживание, работу, на приобретение российского гражданства.

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Госдума наделила президента новыми полномочиями по предоставлению гражданства

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Теги: госдума, российское гражданство, президент



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