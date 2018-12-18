Бюджета Челябинска на 2019 год и плановый период принят в первом чтении

Депутаты Челябинской гордумы приняли в первом чтении бюджет города на 2019 год и плановый период, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно документу, доходы городского бюджета составят на 2019 год 33 млрд 486 млн рублей, расходы - 34 млрд 102 млн рублей, дефицит – 616 млн рублей, из них 300 млн рублей будут покрыты за счет свободных остатков, объем заимствований на покрытие дефицита составит 316 млн руб.

Собственные доходы запланированы в размере 12 млрд 813 млн рублей или 38,3 % доходов бюджета, межбюджетные трансферты планируются в сумме 20 млрд 673 млн рублей (62 %).

В проекте бюджета предусмотрели дополнительные средства на реализацию "майских" указов президента. Так, увеличен дорожный фонд в два раза за счет собственных средств бюджета до 764,6 млн руб. На льготный проезд граждан предусмотрено 370,4 млн. На реализацию транспортного обслуживания направят 250 млн руб., на рекультивацию свалок – 121 млн руб.

Стоит отметить, что объем муниципального долга на 1 января 2019 будет составлять 4 млрд 941 млн руб., из них 400 млн руб. это бюджетный кредит по ставке 0,1%, и 4 млрд 541 млн руб. кредиты коммерческих банков.